Мизулина и Симоньян оказались одними из самых популярных женщин в рунете

Екатерина Мизулина и Маргарита Симоньян вошли в десятку самых популярных женщин по числу просмотров биографий в российской интернет-энциклопедии "Рувики". Как сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе сервиса, рейтинг составлен на основе пользовательской статистики платформы за последние 12 месяцев и приурочен к Международному женскому дню.

Согласно данным сервиса, пользователи чаще всего обращаются к биографиям женщин из сфер спорта и медиа, однако заметный интерес также вызывают деятели культуры, медицины и общественной жизни. В число самых посещаемых страниц вошли фигуристка Татьяна Навка, журналистка Анна Прокофьева, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, медиаменеджер Маргарита Симоньян и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

Также среди наиболее посещаемых биографий оказались фитнес-модель Оксана Яшанькина, актриса и блогер Екатерина Шкуро, врач Татьяна Шаповаленко, телеведущая и кондитер Ольга Вашурина и предпринимательница Оксана Самойлова. В расширенный список также вошли синхронистка Татьяна Гайдай, испанская актриса Альмудена Амор, актриса Анастасия Заворотнюк, бывшая первая леди США Мелания Трамп и актриса Светлана Ходченкова.

Генеральный директор "Рувики" Владимир Медейко отметил, что биографические статьи остаются одной из самых востребованных категорий материалов на платформе. По его словам, пользователи используют их как источник систематизированной информации о людях, повлиявших на развитие различных сфер – от спорта и культуры до медицины и общественной деятельности. Он подчеркнул, что такие материалы проходят проверку, а содержащиеся в них данные регулярно обновляются.