Россиянам назвали безопасную толщину льда

Безопасным для человека считается лед не тоньше семи сантиметров. Об этом рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Ростовской области Вячеслав Каргин в беседе с РИА Новости.

Эксперт также посоветовал обращать внимание на цвет льда. Он должен иметь голубой или синий оттенок, так как белый цвет говорит о том, что лед недостаточно крепкий. Кроме того, не следует выходить на лед в одиночестве, ночью или состоянии опьянения. В особенности нельзя оставлять на замерзших водоемах детей.

Каргин добавил, что быстрее всего начинает таять лед в местах быстрого течения, ключей, а также там, где есть заросли растительности и сооружения. Эксперт призвал с осторожностью относиться к непредсказуемому льду под снегом и хрупким участкам рядом с берегом.

Ранее спасатель Максим Штыб рассказал, что делать при попадании под лед во время катания на лыжах. По его словам, в первую очередь нужно отцепить лыжи.