В Госдуме предложили ввести новое требование для въезда мигрантов в Россию

В России необходимо ввести требование для мигрантов о наличии полиса ДМС для въезда в страну. Причем важно, чтобы они приобретали полисы через филиалы российских страховых компаний. С соответствующей инициативой выступил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщает 360.ru.

Так депутат прокомментировал решение суда Евразийского экономического союза (ЕАЭС), согласно которому государства объединения, включая Россию, не обязаны автоматически оформлять полисы ОМС членам семей трудовых мигрантов. Для получения полиса ОМС мигрант должен официально трудоустроиться, а работодатель должен не менее трех лет вносить за него взносы, напомнил Миронов. Он согласился, что этим требованиям большинство приезжих работников не соответствуют.

«Ничего страшного, пусть покупают полисы добровольного медстрахования, в том числе для женщин — по ведению беременности и родам», — считает Миронов.

По его мнению, решением проблемы было бы введение вахтового метода работы, при котором мигрант прибывал бы в страну строго по требованию работодателя, который, помимо прочего, должен будет обеспечить его медобслуживание. При этом в данном случае трудящийся не должен привозить с собой семью, пояснил депутат. Однако пока такие нормы не введены, достаточно ввести правило о получении полиса ДМС в качестве условия для пересечения границы.

«Причем оптимально, чтобы бы они покупали полис заранее через филиалы российских страховых компаний в этих странах, что полностью соответствует международной практике», — заключил парламентарий.

Напомним, в конце января Киргизия попросила суд ЕАЭС разъяснить положение двух статей договора союза, которые касаются медицинского страхования трудовых мигрантов и членов их семей. В парламенте республики заявили, что Россия нарушает эти положения, отказывая в выдаче полисов ОМС неработающим членам семей мигрантов. Вывод о том, что страны-члены ЕАЭС не обязаны автоматически оформлять полисы ОМС членам семей мигрантов отражен в карточке решения суда.

Ранее сообщалось, что мигрантов хотят обязать платить налог за членов семьи.