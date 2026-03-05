В 2025 году в Россию въехали более 32,5 тысяч украинцев

Более 32,5 тыс. граждан Украины пересекли российскую границу в 2025 году, свидетельствуют данные статистики.

Как отмечает РИА Новости, 30 714 из них приехали в Россию с частным визитом, 1386 — совершили деловой визит. Кроме того, 168 человек приехали в Россию работать, 135 — по учёбе. Также 133 украинца приехали в качестве туристов, у 33 граждан был транзитный проезд.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отказе Киева принять семерых спасённых украинцев.

Также, по её словам, часть спасённых из зоны СВО украинцев хочет остаться в России.