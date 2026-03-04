Стало известно, как прошли последние минуты жизни Джабраилова в больнице

Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов покончил с собой. Однако его смерть наступила не сразу, и в больнице Джабраилов еще некоторые время был в сознании.

О том, как прошли последние минуты жизни госпитализированного бизнесмена, рассказал один из его знакомых.

— В последние минуты с ним был друг. Умар был еще жив, еще дышал, когда тот примчался к нему. Мы и Петр Мачин были рядом с ним, когда многие из тех, кто сейчас постят его фото с соболезнованиями, отвернулись от него в сложные моменты, — приводит слова неназванного бизнесмена StarHit.

Предприниматель рассказал, что после смерти Джабраилова он оставил все свои дела и теперь в срочном порядке отправляется в Грозный, чтобы проситься с другом.

— Пусть Всевышний простит его грехи и введет в рай своей милостью. Жизнь так коротка и непредсказуема. Как важно ценить каждый момент и любимых людей рядом, — пожелал бизнесмен.

Джабраилов покончил с собой в апартаментах на Тверской-Ямской улице 2 марта. Специалисты столичного СК начали проверку по факту гибели бизнесмена. Несмотря на это, правоохранители уверены, что в его смерти не прослеживается криминальной составляющей. Он мог наложить на себя руки из-за финансовых трудностей.

У покончившего с собой бизнесмена остались две дочери. Он довольно мало рассказывал о личной жизни, и до сих пор остается неизвестным, кто является матерью девушек. Даната и Альвина после расставания родителей не перебрались к обеспеченному отцу, а остались с мамой в Европе.