Вернувшийся из Дубая россиянин рассказал, что было страшнее всего

Пассажир вывозного рейса из Дубая в Новосибирск Андрей Нартыш признался журналистам, что хуже ночных сигналов тревоги была полная неопределённость. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, никто — ни отель, ни авиакомпания — не мог сказать, насколько затянется вынужденное пребывание в ОАЭ.

«Непонятно, ты на день здесь, на неделю, а может быть на месяц... Никто не в курсе, что происходит, а самое главное — что будет дальше», — описал он ситуацию.

Мужчина должен был вылететь в Новосибирск ещё 28 февраля, но рейс отменили буквально за два часа до вылета. Сначала перенесли, потом отменили совсем.

Отпуск обернулся кошмаром: россияне рассказали, как застряли в ОАЭ из-за отмены рейсов

Напомним, 28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам в Иране, включая Тегеран. Иран ответил атаками на израильскую территорию и военные базы США в регионе.