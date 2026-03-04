Москалькова рассказала о приоритетах правозащиты участников СВО в 2025 году

В условиях усиливающейся геополитической напряжённости число обращений к уполномоченному по правам человека в 2025 году выросло, особенно среди участников СВО и их семей. Такие данные представила омбудсмен Татьяна Москалькова, представляя в Совете Федерации доклад о работе аппарата за 2025 год.

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2025 год был представлен Татьяной Москальковой в Совете Федерации, говорится на сайте омбудсмена.

Москалькова отметила, что работа велась в условиях нарастающей геополитической напряженности и санкционного давления, что привело к росту числа обращений граждан и повышению востребованности института омбудсмена.

В 2025 году приоритетом стала поддержка участников специальной военной операции и их семей – на эту категорию пришлось более половины обращений. Удалось оказать содействие многим гражданам в вопросах возвращения из плена и поиска без вести пропавших военнослужащих благодаря взаимодействию с Минобороны, спецслужбами, МИД России и Международным Комитетом Красного Креста.

Особое внимание уделялось социальной адаптации возвращающихся военнослужащих. Следуя указаниям президента, усилия концентрировались на реабилитации, трудоустройстве и поддержке ветеранов СВО. Совместно с фондом «Защитники Отечества» и региональными омбудсменами помощь оказали более 4,5 тыс. заявителей по вопросам отпусков, медицинского освидетельствования, выплат и жилищных условий.

В докладе отмечено сокращение обращений от эвакуированных с Украины и приграничных территорий России, чему способствовали меры господдержки. Сейчас в пунктах временного размещения проживают около 22 тыс. человек, включая 5 тыс. детей. Уполномоченный содействует оформлению гражданства, восстановлению документов и поиску родственников.

Затронуты также вопросы здравоохранения, соцобеспечения, жилищных и трудовых прав, а также уголовно-процессуальной защиты. Снижение числа обращений по этим темам связано с укреплением гарантий со стороны государства. Совместно с органами власти удалось помочь более 83 тыс. человек по вопросам расселения аварийного жилья, выплат зарплат, обеспечения льготным жильем и другим социальным правам.

Важной инициативой стала продление программы материнского капитала до 2030 года, что привело к резкому снижению числа обращений по данной теме. Однако остаются проблемные вопросы расследований, условий содержания и справедливости приговоров, требующие дальнейшего внимания. В завершение Москалькова поблагодарила Совет Федерации за поддержку прав и свобод граждан.