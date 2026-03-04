Пробный ЕГЭ можно будет сдать на «Госуслугах»

На портале "Госуслуги" появятся новые сервисы, которые дадут возможность сдать пробный ЕГЭ и посмотреть результаты экзамена. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

"Это и возможность пройти пробный экзамен, подать заявление на сдачу ЕГЭ, посмотреть свои результаты и при необходимости подать апелляцию", — отметил Кравцов, говоря о новых сервисах на совещании с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.

Министр добавил, что над запуском этих сервисов сейчас работает Минпросвещения совместно с Рособрнадзором.

До этого Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание сдачи единого государственного экзамена на 2026 год. Основной период ЕГЭ начнется 1 июня.

В этот день выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, 8 июня — по математике базового и профильного уровней. 11 июня — обществознание, физика. На 15 июня запланирована сдача биологии, географии и иностранных языков (письменная часть), а на 18 и 19 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика. Резервные дни по всем предметам — с 22 по 25 июня; 8-9 июля — дни пересдачи.