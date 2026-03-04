Выяснилось, в каких книгах Пушкина встречается упоминание наркотиков

С 1 марта в нашей стране ужесточили ответственность за пропаганду наркотиков и психотропных веществ, что сразу сказалось на музыкальном наполнении Интернета: часть отечественных треков исчезла с официальных сайтов, а некоторые ресурсы все песням и видео, даже безобидные, снабдили соответствующими предостережениями. А спустя три дня шуму наделало фото из неназваного книжного магазина, где «завернули» буквально всю литературу. На обложки книг прикрепили листок с возрастной маркировкой «18+» и предупреждением, что «незаконное потребление наркотических веществ, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их оборот запрещен и влечет уголовную ответственность».

© Московский Комсомолец

«Завернутыми» оказались произведения канадского популяризатора науки Стивена Пинкера, классика английской литературы Сомерсета Моэма, сборник пьес ученицы Коляды Ярославы Пулинович, том поэта-имажиниста Анатолия Мариенгофа с предисловием z-писателя и критика Олега Демидова. И даже книга, которую приняли за издание Пушкина, но являющаяся, судя по всему, сборником статей «Пушкин и финансы». Ситуацию с явно сделанным «на всякий случай» маркированием «МК» прокомментировал Максим Амелин, главный редактор «Объединенного гуманитарного издательства»:

- Я не знаю, какие наркотики могут быть связаны с Пушкиным – в те времена они не особо быль распространены, но может быть, какой-нибудь гашиш где-нибудь встречается. Нужно проверить по «Словарю языка Пушкина».

- Видимо, книготорговцы решили: лучше обклеить то, что не нужно, чем платить штраф?

- Да можно всё обернуть в черные обложки или выбросить и сжечь. Мы находимся в ситуации странной борьбы с книгами, выходящими тиражом в тысячу экземпляров, в то время как в Интернете можно найти и скачать всё, что угодно.

«Эксмо» и «АСТ» говорят, что два месяца сами у себя искали во всех книгах различные нарушения, но у них, наверно, были издания и серии, где можно что-то было найти.

- Получается, новые ограничения касаются в большей степени «всеохватных» издательств, чем специализированных – гуманитарно-филологических? В книге о поэтике Достоевского вряд ли найдется «запрещенка», связанная с веществами?

- Конкретно «ОГИ» такую маркировку еще не делало. У нас нигде ничего как будто не упоминалось. Я как человек традиционных ценностей старался не пропускать ничего такого. Но дальше, может быть, будем строже смотреть.

Будем дуть на воду, если придется. Мы же не знаем, кто и как настроил искусственный интеллект, проверяющий книги. А вдруг какое-то сочетание «нога-шишка» ИИ воспримет как «гашиш», мы же не знаем.

- Или решит, что фраза: «сэр, у меня всегда есть план» - это произнесение названия марихуаны. И где гарантия, что «кокс» или «драп» будут истолкованы так, как нужно?

- Алгоритмы нейросети нам неведомы.

- Но есть же художественная литература, где четко указаны наркотики – морфий у Булгакова, в «Приключениях Шерлока Холмса» встречается опиумный притон. «Умная машина» сразу поставит блок?

- Рассказ Булгакова, используемый Российским книжным союзом, ИИ точно забракует, потому что фиксируется любое упоминание. Проблемы возникли даже с медицинскими книгами, так что неясно, как выпускать справочники по наркологии, учебники по медицине.

- Еще совсем недавно были на пике популярности сервисы, тщательно проверяющие текст на плагиат. Было бы неплохо запустить государственный сайт, где бы писатель или журналист мог проверить свой текст (или издатель – классический или принесенный автором) на наличие пропаганды ЛГБТ* (Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), наркотиков, подчеркнул бы имена ИА и лиц, внесенных в списки экстремистов и террористов. И тогда мы бы осознавали рамки, в которых работаем и творим.

- Хорошая идея. Потому что тогда бы были понятны некие параметры. Вопрос в том, как донести эту инициативу, как и где ее озвучить.

- Озвучим на страницах «МК». Но главное то, что все участники процесса готовы выполнять требования.

- Мы и так их выполняем, конечно. Но одно дело то, что на бумаге, а другое – результат работы машины. Пока что мы заходим в черную пещеру, не зная, сожрёт ли тебя дракон или нет. И по какой причине он это сделает.

*Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено