Стало известно, выдержит ли иранская АЭС «Бушер» воздушную атаку

Геолог Станислав Шульпин рассказал о том, выдержит ли АЭС «Бушер» прямое попадание в случае воздушной атаки — постройка этой станции в Иране ведется в сотрудничестве с Россией. Слова эксперта передает «Комсомольская правда».

Как заявил Шульпин, АЭС может без последствий перенести попадание дрона, так как «российские АЭС — самые защищенные в мире». Но крупные атаки могут привести к серьезным последствиям.

«Если дрон ударит по реактору или в хранилище отработанного топлива, ничего страшного случиться не должно. Наши АЭС – самые защищенные в мире, конструкция все же рассчитана на попадание “Боинга”. Но в случае продуманной атаки или большой диверсии ничего хорошего не произойдет. Мне хочется верить в остатки разумности людей», — заявил Шульпин.

Ээксперт также добавил, что АЭС слабо защищена системами ПВО.

«Когда я там был, в округе стояли старые зенитки», — добавил он.

США намерены расширить удары по территории Ирана

«Бушер» — первая на Ближнем Востоке АЭС. Ее строительство было начато еще в 1975 году, но в процессе было заморожено до 1995 года. После этого строительство продолжилось в сотрудничестве с Россией. Первый энергоблок был подключен к сети в 2011 году, а в 2013 году его ввели в промышленную эксплуатацию. В данный момент на АЭС ведется строительство второго энергоблока из трех.

Напомним, что ранее рядом с АЭС «Бушер» прогремело несколько взрывов.