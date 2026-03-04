Россиянки рассказали, какие подарки от коллег на 8 Марта они считают неприятными

Международный женский день на работе часто оставляет неприятный осадок у сотрудниц из-за стереотипных поздравлений, некачественных подарков и плохо организованного мероприятия. Руководитель направления корпоративных клиентов маркетплейса Flowwow Иван Добровольский рассказал, какие еще детали раздражают россиянок.

© Вечерняя Москва

Чаще всего женщины называют худшими подарками все, что связано с работой.

— Это всевозможная канцелярия. Даже если она премиальная и красивая, ощущения праздника не возникает. То же самое с корпоративным мерчем: в нем мало о самом человеке и много о бизнесе. Косметика и одежда — тоже рискованный вариант: такие подарки не универсальны, с ними легко не угадать, — поделился Добровольский.

Кроме того, россиянки пожаловались на отсутствие премий. Только восемь процентов респонденток сообщили о получении бонусов к празднику, тогда как почти половина опрошенных поделились, что предпочли бы денежное вознаграждение любому подарку от компании. В качестве альтернативы многим понравился бы подарок-сертификат, позволяющий самостоятельно выбрать подходящий презент.

Формальность самих торжеств и неаккуратные высказывания руководства также попали в черный список у опрошенных женщин. Эксперт в беседе с Life.ru посоветовал работодателям подходить к организации мероприятий творчески: учитывать предпочтения сотрудников, заменять привычные посиделки интересными выездами или давать сотрудникам дополнительный выходной.

Ранее депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой, направленной на ограничение цен на букеты в преддверии Международного женского дня.