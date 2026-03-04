Вассерман оценил идею запретить в России продажу сигарет после 21:00

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу об ограничении продажи табачных изделий в вечерние и ночные часы.

Ранее зампредседателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов в беседе с изданием «Абзац» предложил запретить в России продажу сигарет после 21:00. По его словам, введение единого ограничения на продажу табака в вечернее и ночное время защитит молодежь и снизит общий уровень курения.

Подобное предложение – это глупость. Запрет на продажу сигарет после 21:00 не коснется молодежи, о которой говорит автор инициативы. Кроме того, нужно отметить, что люди не любят, когда за них решают, что для них хорошо. Запрет [в случае его введения] будет распространяться на всех граждан, но когда его предлагают ввести под предлогом защиты интересов несовершеннолетних и несовершенноумных, то это означает, что авторы идеи всех считают если не несовершеннолетними, то по меньшей мере несовершенноумными. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Парламентарий выразил мнение, что введение запретита на продажу сигарет после девяти вечера не будет способствовать снижению уровня потребления табака в России.

«Практически любое ограничение продажи по времени приводит к тому, что в разрешенное время люди покупают больше, чем им необходимо. А если есть запас, то хочется его потратить. То есть подобные меры чаще всего приводят не к сокращению, а к росту потребления», - сказал депутат.

Замглавы Минздрава Салагай ранее сообщил о снижении потребления алкоголя и табака в России.