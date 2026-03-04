Российским школьникам запретили "кринжевать" на ЕГЭ

Использование слова «кринж» и его производных в сочинении на Едином государственном экзамене недопустимо. Об этом сообщила профессор РГПУ им. Герцена Наталия Козловская, ее слова приводит ТАСС.

По её словам, лексика с пометкой «жарг.» в словарях не может использоваться в письменной работе на экзамене. Впервые «кринж» в речи начали употреблять 11 лет назад, пояснила она.

«Ни разу за 11 лет не встречала его в сочинениях ЕГЭ: мне даже трудно придумать проблемный вопрос, с которым это слово может соотноситься», — сказала лингвист.

В академической неографии Института лингвистических исследований РАН слово «кринж» зафиксировано в 2017 году в значении «то, что вызывает чувство отвращения или стыда».

Козловская добавила, что «кринж» уже стал объектом научных исследований: слово очень быстро прижилось в языке и дало множество форм.