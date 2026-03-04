Колокольцев рассказал о нехватке участковых в России

Наиболее критическая кадровая ситуация в Министерстве внутренних дел РФ — в районном звене, ряд подразделений полностью разукомплектован. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Владимир Колокольцев на расширенной коллегии.

По его информации, текучка кадров в МВД огромная: с 2020 года ушли 350 тысяч человек, а личный состав обновился на 50%.

Вместе с тем нехватка участковых в Российской Федерации составляет 25%, но контроль над поднадзорными лицами сохранен, отметил Колокольцев.

Кроме того, по словам министра, некомплект ППС МВД России составляет 40%, а личный состав УМВД в Москве с 1980 года сократился до 64 тысяч.

Президент России Владимир Путин в среду участвует в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ.