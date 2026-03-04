Колокольцев сообщил о снижении преступлений против собственности на четверть

Число преступлений против собственности сократилось на четверть, а против личности – в два раза за 10 лет, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ, что за последние десять лет количество преступлений против собственности снизилось на четверть, а против личности – практически вдвое, передает РИА «Новости».

«В целом за последние десять лет число преступлений против собственности сократилось на четверть, а против личности – практически вдвое», – привел его прямую речь источник.

Кроме того, по словам Колокольцева, в прошлом году в стране было совершено убийств почти на 12% меньше, чем в предыдущем году, а случаев умышленных причинений тяжкого вреда здоровью стало меньше на 15%. Краж также совершено на 9% меньше.

