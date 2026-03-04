$77.6190.31

Колокольцев сообщил о снижении преступлений против собственности на четверть

Деловая газета "Взгляд"

Число преступлений против собственности сократилось на четверть, а против личности – в два раза за 10 лет, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

© РИА Новости

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ, что за последние десять лет количество преступлений против собственности снизилось на четверть, а против личности – практически вдвое, передает РИА «Новости».

Кроме того, по словам Колокольцева, в прошлом году в стране было совершено убийств почти на 12% меньше, чем в предыдущем году, а случаев умышленных причинений тяжкого вреда здоровью стало меньше на 15%. Краж также совершено на 9% меньше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о легализации создателем наркомагазина Hydra одного млрд рублей. Колокольцев потребовал усилить контроль за мигрантами в российских регионах. Министр внутренних дел отметил сокращение числа киберпреступлений за девять месяцев 2025 года.

