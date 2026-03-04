Названо число россиян, находящихся в странах Ближнего Востока

Около 50 тысяч российских туристов находятся в странах Ближнего Востока на фоне эскалации вокруг Ирана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

© Московский Комсомолец

"По нашим оценкам, в регионе находятся, это очень ориeнтировочные показатели, около 50 тысяч российских туристов", - сказала она.

Туристам рекомендовано следить за сообщениями официальных ведомств и соблюдать меры предосторожности.

Ситуация в регионе остаётся напряжённой после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран наносит ракетные удары по израильской территории и американским базам в регионе.

Из-за закрытия воздушного пространства отменены сотни рейсов, тысячи туристов не могут вылететь из ОАЭ и других стран.