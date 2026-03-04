В Госдуме установили для россиянок норматив по рождению троих детей до 27 лет
Женщина «спокойно» может родить троих детей с 22 до 27 лет. Об этом в среду, 4 марта, заявила депутат Государственной думы от Башкирии Римма Утяшева в рамках встречи в Курултае по вопросу улучшения демографии в республике.
При этом парламентарий отметила, что репродуктивное здоровье мужчин является «бесконечным».
Ранее российские власти решили поддержать студенческие семьи новым законом, который предусматривает выделение отдельных комнат в общежитиях для пар с детьми.
Президент фонда «Женщины за жизнь», зампред комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина заявила, что главная причина демографического кризиса в России — это «женская жадность».
Беременным женщинам нужно предоставлять возможность работать дистанционно или по гибкому графику, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом, нужно ли принимать эту инициативу.