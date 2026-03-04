В Госдуме установили для россиянок норматив по рождению троих детей до 27 лет

Женщина «спокойно» может родить троих детей с 22 до 27 лет. Об этом в среду, 4 марта, заявила депутат Государственной думы от Башкирии Римма Утяшева в рамках встречи в Курултае по вопросу улучшения демографии в республике.

При этом парламентарий отметила, что репродуктивное здоровье мужчин является «бесконечным».

— Как врач — акушер-гинеколог говорю — 22–27 лет. Вот за эти годы можно троих родить спокойно, а потом от души еще до 47 лет на ваше желание. Женщина может рожать до 47, — заявила Утяшева в ходе выступления, запись которого доступна в VK.

Ранее российские власти решили поддержать студенческие семьи новым законом, который предусматривает выделение отдельных комнат в общежитиях для пар с детьми.

Президент фонда «Женщины за жизнь», зампред комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина заявила, что главная причина демографического кризиса в России — это «женская жадность».

Беременным женщинам нужно предоставлять возможность работать дистанционно или по гибкому графику, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом, нужно ли принимать эту инициативу.