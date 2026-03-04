Детство в Монако: как живут дочери Умара Джабраилова

2 марта 2026 года из жизни ушел скандальный экс-сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов. Он был одним из самых богатых чеченцев России. В начале нулевых годов чистое состояние бизнесмена оценивалось почти в миллиард долларов США.

У предпринимателя остались две дочери. Онлайн-журнал maximonline.ru рассказал, как живут наследницы Умара Джабраилова.

36-летняя Даната ведет непубличный образ жизни. Девушка редко делится публикациями в социальных сетях и не общается с журналистами. Известно, что Даната живет в Берлине, однако часто бывает в Монако, где прошло ее детство. С 2023 года она состоит в отношениях с Дамианом фон Штауффенбергом, управляющим директором компании VS Medical.

Совершенно иначе себя ведет 32-летняя Альвина. Девушка занимается живописью и активно продвигает свои работы в сети. Альвина так же, как и старшая сестра, живет в Германии. Она заявила журналистам, что не верит в версию о добровольной смерти отца и связала его гибель со снимками в файлах Джеффри Эпштейна.

