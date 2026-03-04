Журналистка 360.ru Регина Орехова задала официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой вопрос о личной жизни президента России Владимира Путина. Дипломат очень лаконично ответила на это.

В разговоре Орехова напомнила, что во время декабрьской прямой линии она спросила у главы государства, влюблен ли он. Путин ответил однозначно: «Да», — но не стал продолжать тему.

Корреспондент 360.ru спросила у Захаровой, знает ли она имя возлюбленной президента. Представитель МИД РФ ответила как истинный дипломат.

— Я, знаете что, Регина, считаю, что это заявка на наше второе интервью, конкретно на тему всеобъемлющей силы любви, — ушла от ответа Захарова.

Российский лидер в рамках прямой линии отметил, что никогда не записывал «кружочки» близким в мессенджерах. Кроме того, Путин рассказал, какое послание он положил бы в капсулу времени для будущих поколений.

Глава государства поделился и другими моментами из личной жизни. Например, Путин рассказал, что иногда совершает поездки по Москве инкогнито и самостоятельно ездит за рулем. Но при этом президент признался, что не знает номеров своего автомобиля.

Помимо этого, президент ответил на некоторые вопросы о любви и друзьях. Путин отметил, что для него Родина начинается с родителей.