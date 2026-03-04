В РПЦ назвали 8 Марта «добрым и позитивным» праздником

Он стал таким, несмотря на «болезненную историю», и призван акцентировать внимание на женской природе и материнстве. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).

«Что касается подарков, это на усмотрение. Понятно, что праздник этот не церковный, он общегражданский. У него история такая немножко неприятная, болезненная. Но у нас много праздников с достаточно болезненной историей, достаточно назвать Первое мая. Но 8 Марта на сегодняшний день стало праздником домашним, добрым, позитивным, и сомнений тут никаких быть не должно. Кроме только его феминистического и антисоциального, в нашем понимании, происхождения? Но таких праздников много. Он должен быть добрым, должен быть направленным на подкрепление и акцентуацию достоинства женской природы, материнства и женственности».

Ранее Маркиш назвал День святого Валентина «похабщиной». По его словам, этот праздник не имеет отношения «к половым актам и семье».