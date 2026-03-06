Десятки мошеннических сайтов по продаже цветов появились перед 8 Марта

Несколько десятков фишинговых сайтов с оформлением под якобы онлайн-магазины цветов появились в преддверии 8 Марта. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили в компании CICADA8.

При этом на сайты заманивают с помощью «скидок» до 50–70 процентов. При этом оформление сайтов может выглядеть качественно, чтобы жертва не заподозрила обман.

— Но они собирают имена, адреса, номера телефонов и email при оформлении фейковых заказов, чтобы затем использовать эти сведения в других — целевых — атаках. Что касается пользователей, оставивших эти данные, то они просто потеряют деньги, — передает ТАСС.

Мошенники в преддверии 8 Марта разработали новую схему обмана с «ложными знакомствами» в социальных сетях — злоумышленники создают фейковые профили и просят у россиян деньги на подарки к празднику.

Ранее россияне стали получать поддельные письма якобы от Роскомнадзора, в которых утверждается, будто с 26 февраля запрещено пользоваться VPN-сервисами на работе. При этом письма выглядят официально, даже содержат данные о якобы сертифицированной электронной подписи.