Совет Федерации упростил поиск людей в России

На пленарном заседании Совета Федерации 4 марта сенаторы одобрили изменения в закон «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ».

Как пояснил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Кожин, речь идет о уточнении механизмов предоставления физическим и юридическим лицам адресно-справочной информации о жителях России.

Поправками меняет алгоритм, согласно которому сейчас сведения из базы данных государственного информационного ресурса регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ (содержит данные гражданина, включая его пол, дату и место рождения, адрес жительства) о разыскиваемом человеке любые физлица и организации могут получить только с согласия самого разыскиваемого. Также такую информацию могут получить собственники жилья о своих квартирантах.

Принятый закон вводит механизм, согласно которому авторы запроса в базу данных смогут подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги», после чего МВД отсылает разыскиваемому гражданину извещение, кто и зачем его пытается найти, предоставляя тому право самому решать, выходить на контакт или нет.

Кроме того, изменениями предусматривается, что гражданину предоставляется право на ознакомление с информацией, содержащейся в базе данных госучета, не только о себе, но о несовершеннолетнем или недееспособном гражданине РФ, законным представителем которого автор запроса является.

Также вводится право гражданина на защиту такой информации и на её изменение или исправление содержащихся в ней ошибок.

Кроме того, гражданин может подать заявление в МВД России о направлении другом гражданину РФ своих фамилии, имени и отчества, даты рождения, абонентского номера для связи и адреса электронной почты. Порядок ознакомления гражданина с информацией, содержащейся в базе данных, устанавливается Правительством РФ.

Предусматривается, что в случае смерти гражданина (или объявления его решением суда умершим) право на ознакомление с содержащейся в базе данных информацией о нем, а также на изменение такой информации или исправление в ней ошибок имеют его наследники по закону и наследники по завещанию.