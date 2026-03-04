В Госдуме предложили ускорить рождаемость

Член комитета Государственной думы по охране здоровья Римма Утяшева предложила стратегию быстрого повышения рождаемости, призвав женщин активно вступать в материнство в возрасте от 22 до 27 лет. В ходе выступления на мероприятии по вопросам демографической политики в Республике Башкортостан парламентарий, имеющая профильное медицинское образование, заявила, что за указанный пятилетний период женщина способна «спокойно» родить троих детей.

«Как врач-акушер-гинеколог говорю: 22–27 лет — вот за эти годы можно троих родить спокойно. А потом от души еще до 47 лет — на ваше желание», — приводит слова депутата паблик UTV в социальной сети «ВКонтакте».

По мнению парламентария, после 47 лет женщины, как правило, выходят из репродуктивного возраста. При этом депутат отметила, что репродуктивный потенциал мужчин, в отличие от женского, можно считать «бесконечным».

Инициатива вызвала общественный резонанс, став частью дискуссии о мерах по улучшению демографической ситуации в регионе.