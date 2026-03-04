Тревел-блоггер о поисках семьи Усольцевых: «Хватит конспирологии!»

Исчезновение семьи туристов Усольцевых в Красноярском крае произошло около полугода назад, однако их загадка до сих пор не разрешена и вызывает много споров. Тревел-блогер Алина Романова поделилась с «ФедералПресс», как сама следила за этой историей, какие версии вызывают у нее доверие и какими правилами безопасности она сама пользуется в путешествиях.

О судьбе Усольцевых

Конечно, я следила за исчезновением семьи Усольцевых. Количество вопросов, оставленных без ответа в этой ситуации напоминает мне историю группы Дятлова. И, конечно же, и там, и здесь очень хочется узнать правду. Во-первых, потому что такие случаи довольно нетипичны для нашего времени высоких технологий. Во-вторых, хочется узнать, что случилось, чтобы уберечь себя и своих близких. Но! Очень многие люди хотят мистифицировать то или иное происшествие. Я не вхожу в состав конспирологов, хочу подходить ко всему с «холодной головой» и трезвым рассудком (к чему призываю и свое окружение), поэтому я рассматриваю официальные версии следствия. Думаю, они вряд ли намеренно освещали свой маршрут, чтобы потом пропасть. Люди, которые хотят исчезнуть, либо об этом не говорят, либо не дают подробностей. Возможно, они действительно заблудились (хотя, говорят, маршрут был туристический и сделать это сложно), но я не была в тех местах и ответить наверняка не могу. Мне кажется, самое верное - дождаться окончательного решения следствия, принять его к сведению и беречь себя и своих близких!

О правилах безопасности

В горы я не хожу, поэтому комментировать этот вопрос могу только в общих чертах, чего делать бы не хотела, все же речь идет о жизни и безопасности людей. Но я путешествую по заброшенным, нетуристическим и труднодоступным местам России. Например, прямо сейчас я нахожусь в автомобильной экспедиции по маршруту Благовещенск (Амурская область) - Якутск (Республика Саха (Якутия)) - Оймякон (Полюс холода, Якутия) - Певек (Чукотский автономный округ) и хочу дать комментарии как по своим персональным поездкам, так и по нынешней экспедиции.

Если я собираюсь в новое место, неважно, близлежащая это область к Москве, где я живу, либо поездка на Дальний Восток, я заранее полностью изучаю это место, область или регион: погоду, географию, города, средства и наличие связи, транспорт. Также о больших поездках я рассказываю абсолютно всем: родственникам, коллегам, друзьям. Я уточняю маршрут, компанию, с которой еду, рассказываю о целях и планах. В дальних и долгих поездках нужно предвидеть абсолютно все и даже больше. Даже то, что может показаться абсурдом. Например, вы едете в зиму, но вдруг пойдет дождь? То есть, лучше перестраховаться, чем недостраховаться.

Если я нахожусь в поездке и вынуждена сесть в машину к человеку, который присоединился к нам не так давно, я сообщаю об этом окружающим и говорю, куда мы едем и во сколько я вернусь.

Иногда - фотографирую машину и отправляю близким ее госномер. Я знаю, что вряд ли что-то случится, но, опять же, лучше перестраховаться. Такие походы, как поход Усольцевых, также следует оглашать. Маршрут, время старта, время возвращения: планируемое и критическое. В нашей экспедиции на Чукотку мы, ко всему прочему, используем спутниковую связь. Еще в наших машинах есть рации, поэтому мы всегда на связи. Без нее наша колонна «растянется» и мы «слетим» с тайминга, а может и маршрута. А Арктика ошибок не прощает.

Также у нас есть медицинские страховки, вся необходимая аптечка, сварка, множество теплой одежды, много еды, канистры с топливом, лопаты, лебедки. Готовясь к экспедиции, мы, как я и говорила выше, старались предположить все мыслимые и немыслимые ситуации. Когда мы выйдем с основной трассы, мы предупредим об этом МЧС. Насколько я знаю, о походах в горы также требуется сообщать ведомству.

Главные советы

Обобщая: о своей поездке вы рассказываете как можно большему количеству людей, близким - ваше время выхода и возвращения, сообщаете о возможном отсутствии связи. Также сообщаете время, после которого вас нужно искать, если вы не выйдите на связь (в крайнем случае). Предусматриваете одежду по погоде, а также форс-мажоры (в путешествии может случиться все, что угодно и вы должны быть к этому готовы). В дальние поездки делаете медицинскую страховку и берёте аптечку (у меня это лекарства от ОРВИ, антибиотики, бинты, йод или зеленка). И еще! Берите, на всякий случай, наличные деньги. Могут пригодиться. Не везде принимают безналичную оплату. А также проверьте, работает ли в регионе ваш сотовый оператор. Например, мой не работает в Амурской области и если бы я не предусмотрела этот момент, я осталась бы без интернета О своем опыте Признаться, вспоминаю трудности, и, вроде бы как, их не было. Возможно, на арендованной машине в Астраханской области лопнуло колесо. Но мы быстро его поменяли на запасное и поехали дальше. Кстати! Если вы путешествуете на машине, здесь тоже есть свои нюансы и их тоже надо знать. От банального «поменять омывайку» до неизвестного - «она просто встала на трассе и не заводится». Подобное нужно предусматривать также заранее и понимать, что вы будете с этим делать: чинить ее самостоятельно, вызывать эвакуатор или просить помощи на дороге.