Матвиенко призвала избавиться от клеток в российских судах

Тема запрета клеток в залах судебных заседаний в очередной раз всплыла в повестке Совфеда. Валентина Матвиенко посетовала на то, что МВД не согласовывает необходимый для этого законопроект из-за большого объема финансирования, однако пообещала «продвинуть» эту тему совместно с Верховным судом.

© Московский Комсомолец

Вопрос клеток в судах подняла сенатор Людмила Нарусова. Сделала это она не случайно: на сегодняшнем заседании Совфед рассматривал целый пул кандидатов на посты судей Верховного суда, так что мнение высшей судебной инстанции было от кого выслушать. Владимир Давыдов, чья кандидатура была выдвинута на должность первого зампреда ВС, на претензию госпожи Нарусовой отреагировал так:

- Я могу сказать, что мы не против принятия такого закона. Были времена, когда этих «клеток» не было. Насколько знаю, проблема комплексная, — сказал он.

Вопрос демонтажа привычных клеток в залах судов сопряжен как с кадровой проблемой (придется увеличивать штатную численность сотрудников полиции для обеспечения правопорядка в ходе судебного заседания), так и с финансовой. При этом господин Давыдов уточнил, что ВС готов инициативу поддержать, но только в том случае, если речь идет об обвиняемых в ненасильственных преступлениях небольшой и средней тяжести.

Валентина Матвиенко отметила, что поэтапная отмена клеток и стеклянных кабин в судах идет, но пока процесс движется медленно.

- К сожалению, МВД пока не согласовывает этот законопроект в силу необходимости выделения большого объёма финансирования. Вместе, я уверена, мы продвинем эту тему. Она правильная и нужная,- подчеркнула спикер Совфеда.

О необходимости избавиться от клеток в судах в российском парламенте заговорили еще в 2018 года, когда группа депутатов Госдумы внесла соответствующий законопроект. Спустя четыре года после этого председатель верхней палаты призвала поставить в этом вопросе точку.