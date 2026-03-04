В Хабаровске обнаружили вспышку кори

С начала 2026 года в Хабаровском крае зафиксировали 49 случаев заболевания корью среди непривитых, 38 из них - дети. Случаи болезни были зарегистрированы преимущественно в Хабаровске и Хабаровском районе, сообщает AmurMedia со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по краю.

© Российская Газета

Увеличение числа заболевших связано с отказом от вакцинации против кори. Есть информация об очагах кори в семьях, число заболевших - от двух до пяти человек.

Ведомство напомнило, что корь - острое инфекционное заболевание, при котором появляется типичная сыпь и поражение глаз, а также дыхательных путей. Вирус передается воздушно-капельным путем, может вызвать серьезные осложнения вплоть до летального исхода.

В профилактике и борьбе с корью важнейшую роль играет иммунизация.

Ранее было известно, что в Хабаровске в начале декабря 2025 года случаи заболевания корью были выявлены в подъезде одного из многоквартирных домов. Для предотвращения распространения был введен карантин для всего дома.