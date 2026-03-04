В Хабаровске обнаружили вспышку кори
С начала 2026 года в Хабаровском крае зафиксировали 49 случаев заболевания корью среди непривитых, 38 из них - дети. Случаи болезни были зарегистрированы преимущественно в Хабаровске и Хабаровском районе, сообщает AmurMedia со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по краю.
Увеличение числа заболевших связано с отказом от вакцинации против кори. Есть информация об очагах кори в семьях, число заболевших - от двух до пяти человек.
Ведомство напомнило, что корь - острое инфекционное заболевание, при котором появляется типичная сыпь и поражение глаз, а также дыхательных путей. Вирус передается воздушно-капельным путем, может вызвать серьезные осложнения вплоть до летального исхода.
В профилактике и борьбе с корью важнейшую роль играет иммунизация.
Ранее было известно, что в Хабаровске в начале декабря 2025 года случаи заболевания корью были выявлены в подъезде одного из многоквартирных домов. Для предотвращения распространения был введен карантин для всего дома.