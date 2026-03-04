Количество российских заключенных достигло исторического минимума

Заместитель председателя Верховного суда России Владимир Давыдов сообщил, что количество заключенных в российских колониях и следственных изоляторах временного содержания (СИЗО) упало до исторического минимума. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Давыдова, в настоящее время в местах заключения находятся 308 тысяч граждан. По словам зампредседателя, такое низкое число заключенных объясняется результатом гуманизации законодательства и правоприменительной практики, начавшейся с принятия нового Уголовного кодекса в 2001 году.

Давыдов напомнил, что в 2001 году около 1 миллиона 60 тысяч человек находились в местах заключения, из-за чего Россия входила в первую десятку стран по численности тюремного населения. Однако уже к 2013 году численность контингента сократилась до 700 тысяч человек, и страна заняла 30-е место в мире по количеству заключенных.

