Россияне высказали откровенное мнение о ситуации на Ближнем Востоке

Военный конфликт в Иране, начатый США и Израилем, а также объявленный им джихад, казалось, не оставили равнодушным никого в мире, тем более на фоне застрявших в ОАЭ туристов. На деле же не все наблюдают за международной обстановкой – «ФедералПресс» выяснил мнение россиян.

«Я не знаю. Я не слежу. Мой мир совершенно другой. И политики нет в моем мире. Я не вижу Трампа. Вот на данный момент где Трамп? Его нет. Я не знаю, кто такой Трамп», – рассмеялась на вопрос журналиста тюменка.

Другая горожанка сочла вопрос сложным, а себя некомпетентной, но сообщила, что знает о событиях по новостям и что она «против всякой войны».

«Я этим не интересуюсь вообще не в курсе», – отмахнулся пожилой горожанин.

Среди опрошенных было немало людей, кто совсем отказался комментировать ситуацию. Любопытно, что каждый опрошенный при этом убежден: военные компании США и Израиля, боевые конфликты на Ближнем Востоке никак не повлияют на жизнь жителей регионов России.

«Сколько было всяких препятствий. Всегда выживали, тем более с таким президентом. Вон сколько людей сейчас перевозит оттуда. Все силы же прилагают из Дубая и из Эмиратов – мы в курсе всего этого», – обратили внимание на миссии МИД пенсионерки.

