Эксперт объяснил, почему россиянок раздражает празднование 8 Марта на работе

Многие россиянки испытывают неловкость, когда празднуют 8 Марта на работе. Банальные поздравления, скучные фуршеты и подарки, сделанные без души, зачастую могут испортить настроение сотрудницам. Об этом Life.ru рассказал руководитель направления корпоративных клиентов маркетплейса Flowwow Иван Добровольский.

По словам эксперта, чаще всего причиной недовольства россиянок становятся подарки, связанные с работой. Даже дорогостоящая канцелярия или красивый мерч не могут вызвать ощущение праздника. Также разочаровать сотрудник могут подаренные косметика или одежда, поскольку такие презенты обычно не универсальны.

Специалист отметил, что также многие сотрудницы хотели бы получить на 8 Марта денежную премию, а не корпоративное застолье. При этом, согласно информации компании, сейчас бонусы получают только 8% россиянок. Всего материальный подарок предпочли бы 40% женщин, а еще 13% — подарочный сертификат.

Еще одной распространенной проблемой становятся формальные поздравления и тосты, которые вызывают неловкость.

«Главная претензия сотрудников — формальный подход. Сейчас мы видим сдвиг: работодатели проводят опросы, чтобы узнать, что действительно порадует коллектив, вместо застолий отпускают домой пораньше или организуют командные выезды», — подчеркнул эксперт.

До этого опрос сервиса по поиску работы и подбору персонала GdeRabota.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показал, что в трети (32,9%) российских компаний женщинам планируют дарить цветы на 8 Марта. При этом 22,7% сотрудниц считают их самым приятным форматом поздравления. Другие 17,1% россиянок предпочли бы получить сертификат или денежный бонус.

