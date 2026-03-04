$77.6190.31

На Филиппинах заработал QR-код для оплаты российскими картами

Lenta.ru

Сбер запустил возможность покупок QR-кодом. Для этого нужно открыть приложение СберБанк Онлайн и отсканировать QR-код. По данным на середину 2025 года, более 675 тыс. торговых точек принимают оплату по QR на Филиппинах.

Сегодня приложением СберБанк Онлайн пользуются более 84 млн человек ежемесячно, из них свыше 44 млн заходят в сервис каждый день.

Чтобы оплатить покупку, нужно отсканировать QR Ph в СберБанк Онлайн. На Android достаточно версии приложения 16.10, на iOS для оплаты по статическому QR необходима версия 17.0 и выше, а по динамическому — с 15.10. При оплате на экран выводится сумма в филиппинских песо и российских рублях.