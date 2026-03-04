Москалькова отчиталась о полученных от бойцов СВО обращениях

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова отчиталась о полученных от бойцов специальной военной операции (СВО) обращениях в 2025 году, передает РИА Новости.

Омбудсмен пояснила, что к ней поступили за этот период более 70 тысяч запросов. Москалькова уточнила, что просьбы были связаны с содействием в освобождении из плена, поиском без вести пропавших, социальными льготами и гарантиями.

Уполномоченный подчеркнула, что сейчас государство приняло мощный пакет законов, подзаконных актов, которые предусматривают социальные меры поддержки участников боевых действий и их семей.

Москалькова разъяснила, что с какими-то обращениями удавалось разобраться быстро, другие требовали более тщательного подхода.

До этого омбудсмен предложила дать право бойцам СВО на увольнение по семейным ситуациям.