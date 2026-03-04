Россиян не пустили на рейс в Дубай из-за гражданства и выгнали из аэропорта

Авиакомпания Emirates не дала 15 туристам из России подняться на борт самолета, который летел с Мальдивских островов в Дубай. Представители перевозчика заявили, что на рейс попадут только граждане Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом в среду, 4 марта, сообщил Telegram-канал Shot.

По имеющимся данным, в Emirates не смогли ответить на вопрос путешественников, что им делать после отказа. Посадить россиян в самолет не захотели даже при условии, что в салоне будут свободные места.

Из-за ограничений от Emirates туристам пришлось искать гостиницы и оплачивать проживание на своей счет. Кроме того, путешественников выгнали из терминала воздушной гавани. Сотрудники утверждают, что отдыхающие «мешают проходу» других пассажиров, говорится в публикации.

Авиакомпания «Аэрофлот» продолжает работу по эвакуации граждан России из ОАЭ. Перевозчик запланировал 4 марта два специальных рейса из Дубая: один в Москву и один в Краснодар.

Власти эмирата Дубай обязали отели продлить размещение туристов, которые не могут вылететь из-за отмены рейсов, пообещав им компенсации. Корреспондент «Вечерней Москвы» связалась с россиянами, застрявшими в ОАЭ, и узнала подробности.