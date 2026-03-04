Ирина Безрукова высказалась о своем возрасте

В прошлом году актриса Ирина Безрукова отпраздновала 60-летний юбилей. В беседе с «Леди Mail» артистка порассуждала о том, на какой возраст она сама себя ощущает.

Как заметила собеседница издания, именно сейчас к ней пришло понимание того, что такое — чувствовать себя на другой возраст. Она привела пример, что, купаясь в море с подругами, когда плещешься, хохочешь и поешь, ощущаешь себя ребенком, но потом, проходя мимо зеркала, приходит понимание, что, вероятно, надо соответствовать возрасту и статусу, в том числе в одежде, поведении и так далее.

«Но, задумавшись, машешь на все это рукой: “Да ладно, я никому ничего не должна!”», — продолжила Безрукова.

Артистка сочла интересным, как по-разному в разных культурах относятся к возрасту. Так, по словам собеседницы издания, европейцы вообще «не заморачиваются». Она обратила внимание на то, что ей доводилось встречать множество седовласых дам, которые «в коротеньких шортах рассекают на байке». Безрукова отметила, что у них при этом развеваются волосы, блестят украшения, а лицо светится улыбкой.

«Ну красота же!», — утверждает артистка.

Она добавила, что такие женщины прекрасно себя чувствуют, много смеются и живут свою лучшую жизнь.