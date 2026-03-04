Авиакомпания Emirates наотрез отказалась пускать в самолет граждан РФ

Российские туристы застряли на Мальдивах после того, как авиакомпания Emirates отказалась пускать их на рейс в Дубай. По данным Telegram-канала SHOT, 15 россиян должны были вылететь сегодня, но в аэропорту представители перевозчика заявили, что на борт попадут только граждане ОАЭ.

Остальных пассажиров не посадили в самолёт даже при наличии свободных мест. На вопрос, что делать дальше, в компании отвечать отказались. Туристы вынуждены искать гостиницы за свой счёт.

Из Дубая в Москву вылетел первый с начала конфликта рейс Emirates

В здание терминала их тоже не пускают — местные сотрудники объясняют это тем, что отдыхающие «мешают проходу» других пассажиров. Люди остаются на улице без помощи перевозчика.

Ситуация осложняется на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Из-за закрытия воздушного пространства отменены сотни рейсов, тысячи туристов не могут вылететь из региона.