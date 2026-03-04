Россиянам напомнили про выходной 9 марта

Россиян в предстоящие выходные ждут три дня отдыха из-за празднования Международного женского дня. 8 марта в этом году выпадает на воскресенье. В связи с этим выходной переносится на 9 марта.

Таким образом, первый рабочий день на следующий день будет только во вторник, 10 марта. А сама неделя станет четырехдневной.

Еще раз напомним, что понедельник, 9 марта — не рабочий, а выходной день. По прогнозам синоптиков в Международный женский день 8 марта будет солнечная и прохладная погода. Температура воздуха составит -1...-6 градусов.

Следующие длинные выходные ждут россиян только в мае.