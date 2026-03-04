Степашин: Россия и США никогда не будут близкими друзьями

Москва и Вашингтон никогда не будут близкими друзьями, такое мнение в интервью ТАСС выразил экс-премьер России Сергей Степашин.

© РИА Новости

По его словам, наша страна должна вести с США диалог, однако при этом должна понимать, что близкими друзьями мы никогда не будем.

«С американцами надо разговаривать, но понимать, что никогда близкими друзьями они с нами не будут. Это по определению», — сказал политик.

При этом Степашин добавил, что в нынешней ситуации он видит позитив.

«По крайней мере, приход Трампа к власти даёт надежду в какой-то степени на то, что некоторые проблемы мы можем решить более динамично, чем с Байденом. С Байденом вообще не о чем было разговаривать», — заключил он.

Глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи ранее заявил, что Трамп хочет хороших отношений с Россией.

Также глава Белого дома заявил о прекрасных отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным.