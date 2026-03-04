Создатель ЕГЭ прокомментировал идею отмены экзамена в России

Бывший министр образования России, президент РУДН и один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов выразил мнение в интервью РИА Новости, что отказ от единого государственного экзамена приведёт к возвращению платных подготовительных курсов при вузах и практики поступления «по звонкам».

Также он подчеркнул, что говоря об отмене ЕГЭ, почему-то никто не говорит населению о том, к чему надо готовиться. Так, по его словам, в случае отказа от ЕГЭ абитуриентам надо будет ехать сдавать вступительные экзамены в конкретный вуз. Кроме того, им будет нужно готовиться попасть на платные подготовительные курсы при конкретном вузе или попасть к преподавателям — частным репетиторам из данного вуза.

«Надо понимать, что значительная часть мест на дефицитные специальности будет занята по звонкам от начальства», — отметил Филиппов.

Также бывший министр выразил уверенность, что многие способные дети из регионов просто не поедут сдавать вступительные экзамены в известные, сильные вузы, чтобы не рисковать.

В Рособрнадзоре ранее заявили, что отмена ЕГЭ возможна при наличии альтернативы, которой сейчас нет.

Также поступала информация, что на сдачу ЕГЭ-2026 подали заявления почти 750 тыс. человек.