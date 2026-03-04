Блогер Лерчек попала в онкологическую реанимацию
Блогера Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, находящуюся под домашним арестом, госпитализировали в реанимацию онкологического отделения, сообщил источник из ее окружения.
Источник уточнил: «Валерию во вторник госпитализировали в онкологическую реанимацию». По его словам, новорожденный ребенок остался дома, передает РИА «Новости».
В четверг фигурантка уголовного дела о выводе за рубеж порядка 251 млн рублей блогер Валерия Чекалина (Лерчек) родила сына.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лерчек прибыла в Гагаринский суд Москвы после перенесенной хирургической операции.
Ранее обвиняемая отказалась признать вину в незаконном выводе капиталов. Прокуратура предъявила бывшим супругам обвинение в переводе более 250 млн рублей за рубеж по фиктивным документам.