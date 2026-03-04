В России предложили ограничить цены на букеты к 8 Марта

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ограничить цены на букеты к 8 Марта. Копия обращения на имя министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова есть в распоряжении RT.

«Ежегодно в канун Международного женского дня в нашей стране происходит покупательский всплеск на цветы и букеты. Высокий спрос на цветы провоцирует недобросовестных продавцов к завышению розничной стоимости цветов: простой букет в честь Женского дня может стоить несколько тысяч рублей», — отметил собеседник RT.

Он добавил, что покупка цветочного подарка может сильно ударить по бюджету дарителя-мужчины.

«Ведь необходимо купить сразу несколько букетов: супруге или невесте, родной матери, тёще, начальнице-женщине, дочерям, учительнице или преподавателю-женщине и так далее. А если добавить к стоимости букета совокупные траты на дополнительные подарки, то финансовое благополучие мужчины на ближайшие пару месяцев может быть капитально подорвано!» — заявил Ветров.

В связи с этим он предложил оценить идею о выпуске рекомендаций для региональных продавцов с предложением о создании типовых стандартизированных подарочных тематических букетов, а также рекомендаций по ограничению необоснованной стоимости букетов.

Ранее россиян предупредили о схемах с «доставкой» цветов в преддверии 8 Марта.