Стало известно, сколько россиян смогли покинуть страны Персидского залива

Страны Персидского залива 2 и 3 марта смогли покинуть 3,9 тыс. российских туристов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров (АТОР).

По оценке АТОР, 2 марта из стран Персидского залива вылетели около 1100 человек, а 3 марта — еще порядка 2800 пассажиров.

В организации заметили, что это менее 10% от общего объема организованных туристов, находящихся в регионе.

Основным сдерживающим фактором стали ограничения авиационных властей ОАЭ, которые выделяют перевозчикам от одного до четырех разрешений на полеты в день, уточнили в АТОР.

В пресс-службе пояснили, что авиакомпания flydubai выполнила 3 марта три рейса в Москву из Дубая. По одному рейсу прибыли в Екатеринбург и Казань.

Авиакомпания Oman Air совершила два рейса в Москву. Кроме того, flynas выполнила рейс в Москву из Джидды. Самолет Emirates около 22:00 вылетел из Дубая в Москву.

Кроме того, в среду, 4 марта, запланированы рейсы в Россию у авиакомпаний flydubai, Emirates, «Победа», Utair.