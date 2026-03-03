МВД предупредило о рассылке вирусов под видом видео с ДТП в Telegram

Мошенники распространяют вредоносные файлы под предлогом «кадров с места ДТП» в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

© nsn.fm

По данным ведомства, сообщения активно рассылаются в домовых, родительских и других крупных чатах. Злоумышленники публикуют эмоциональные посты о якобы произошедшей аварии с участием знакомых людей и прикрепляют ссылку на группу с громким названием, например «ДТП.Происшествия.18+». Внутри такой группы размещаются несколько новостей и файл с записью происшествия. Однако при скачивании он оказывается вредоносной программой для устройств на базе Android, уточнили в МВД, передает «Радиоточка НСН».