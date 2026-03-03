Около 700 российских туристов застряли в Дубае из‑за отмены рейсов Emirates

Около 700 российских туристов третий день не могут вернуться домой, по данным Mash, после того, как авиакомпания Emirates отменила все рейсы через Дубай и отказалась продлевать им проживание. Семьи с маленькими детьми вынуждены проводить в аэропорту более шести часов.

Путешественники должны были вылетать из Дубая с пересадкой на рейсы из Москвы 28 февраля, но при регистрации им сообщили об отмене всех рейсов для иностранцев — самолёты сейчас перевозят только граждан ОАЭ. Туроператоры не отвечают на жалобы, а авиакомпания не выдает ваучеры на проживание.

Ближайшие доступные билеты через Стамбул доступны лишь через две недели. Завтра многих туристов насильно выселят из отелей, при этом некоторые остаются без денег и не знают, как добраться домой.