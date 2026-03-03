Стало известно, кто займет пост ректора Школы-студии МХАТ

Пост ректора Школы-студии МХАТ может занять актер Константин Хабенский

Константин Хабенский, известный актер, художественный руководитель и директор МХТ имени А. П. Чехова, может занять пост ректора Школы-студии МХАТ, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

Собеседник агентства уточнил, что помимо Константина Хабенского, обсуждалась кандидатура Вадима Верника — заместителя директора МХТ имени А. П. Чехова по связям с общественностью.

Источник пояснил, что в уставе Школы-студии МХАТ указывается, что «совмещение должности ректора с другой оплачиваемой руководящей должностью внутри или вне института не разрешается», но художественно-творческое руководство является одним из исключений.

Напомним, что должность ректора вуза стала вакантной после смерти Игоря Золотовицкого, который занимал этот пост последние 13 лет.

23 января министр культуры Ольга Любимова назначила Константин Богомолова на должность и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Трудовой договор с известным режиссером был заключен на период до проведения выборов ректора.

Решение вызвало волну критики со стороны российских актеров, театральной общественности. 11 февраля Богомолов был освобожден от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ «по собственному желанию».