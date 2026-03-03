Умерла заслуженная артистка РСФСР Ольга Кириченко

Заслуженная артистка РСФСР Ольга Кириченко скончалась на 87-м году жизни.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина, где она работала.

— Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина с глубокой скорбью сообщает о кончине заслуженной артистки РСФСР Ольги Леонидовны Кириченко, — говорится в материале.

В сообщении отмечается, что для многих зрителей Ольга Кириченко стала «символом счастья от творчества» и женщиной, которая воплотила мечту об артистической судьбе. Коллектив театра выразил соболезнования родным, близким и многочисленным поклонникам Ольги Леонидовны, разделяя с ними горечь утраты.

Ольга Кириченко родилась 12 декабря 1939 года в Ойрот‑Туре (ныне Горно‑Алтайск). В ее семье все были театралами, и сама Ольга также решила продолжить традицию. Будущая артистка завершила обучение в Театральном училище имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве. В Алтайском краевом театре драмы им. В. М. Шукшина она начала свою карьеру в 1961 году и за это время сыграла более 200 ролей.