Российским подросткам предрекли глухоту через 25–30 лет из-за наушников

Пациентов с жалобами на снижение слуха становится больше с каждым годом. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила врач-сурдолог, оториноларинголог АО «Медицина» Лариса Вылегжанина.

© nsn.fm

По её словам, среди них становится всё больше подростков и молодёжи, на которых приходится до 30% случаев тугоухости, что может быть связано с чрезмерным использованием наушников и любовью к громкой музыке.

«Согласно многим исследованиям, к 2050 году половина населения Земли рискует столкнуться с тугоухостью, во многом из-за портативной аудиоаппаратуры... Исследования прогнозируют 1,1 млрд случаев среди 12–35-летних», — отметила врач-сурдолог.

Вылегжанина добавила, что через 25–30 лет проблемы, возникшие в молодости, могут усугубиться в силу естественного старения организма, поэтому озвученный исследователями сценарий вполне реалистичен.