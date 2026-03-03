Доктора Мясникова намочили во время съемок

Врача и телеведущего Александра Мясникова намочили во время съемок программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике передачи, посвященной закаливанию, гостья программы Екатерина обратилась к Мясникову с предложением: она захотела получить от врача книгу с автографом, если сможет спокойно отреагировать на то, что ее обольют холодной водой. Доктор согласился на эти условия.

Тогда гостья передачи, переодетая в купальный костюм, забралась в небольшой надувной бассейн. Мясников вылил на нее ведро холодной воды, после чего заявил, что у Екатерины «не дрогнуло лицо». Девушка получила в подарок книгу и обняла доктора, из-за чего его одежда намокла.

«Видите, можно закаляться и жить легко, спокойно, весело. Кто-то вот книжку заработал, отомстив мне, конечно», — поиронизировал врач.

Ранее Мясников рассказал, что спасся от сильной боли с помощью капустного листа. Он уточнил, что такой компресс помог ему при приступе подагры.