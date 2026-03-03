В Рособрнадзоре сообщили об участии почти 500 тысяч выпускников в тренировке ЕГЭ

Мероприятие состоится 4 марта.

«Учащиеся смогут познакомиться с процедурой экзамена и потренироваться в выполнении работ. Тренировка пройдёт по всем предметам, сдаваемым в формате ЕГЭ», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что будет также протестирована работа техники и специалистов. Всего в мероприятии будут задействованы почти 4 900 экзаменационных пунктов в 88 регионах России и за рубежом. Участие в тестах примут почти 187 тысяч педагогов.

Кроме того, проверят систему видеонаблюдения и работу отечественного программного обеспечения с использованием операционной системы Linux.