Россияне застряли в Африке из-за закрытия воздушного пространства в ОАЭ

Жители России оказались запертыми в Африке из-за полного закрытия воздушного пространства в ОАЭ.

© Московский Комсомолец

По информации SHOT, путешественники не могут покинуть такие страны, как Кения, ЮАР, Маврикий, Занзибар, Танзания, Сейшельские острова. У многих россиян уже есть бронь перелётов с пересадкой в крупных авиаузлах — Абу-Даби и Дубае, однако все рейсы отменили. Как говорят отдыхающие, продолжают проживать в гостиницах за собственный счёт — цена составляет от 3 до 5 тысяч рублей за человека в сутки.

Одна из москвичек, отдыхавшая в Кении вместе с партнёром, сообщила, что компания Air Arabia разделила её маршрут и предлагает отправиться двумя рейсами спустя 9 и 10 дней.

Большинство не готовы ждать такой срок, поэтому самостоятельно покупают билеты с пересадкой в других странах. Например, петербуржцам удалось найти дорогие билеты на перелёт через Бангкок и Камранию до Москвы. Часть туристов уехали через Куала-Лумпур в Пекин либо через Египет — по завышенным тарифам.

О подобной ситуации сообщили те, кто находится на Шри-Ланке, в Малайзии и других регионах. По их словам, стоимость забронированных билетов пока не возмещена. Компенсацию планируется запросить после возвращения на родину.