Национальный парк «Русская Арктика» провел «Арктический диктант»

Он прошел на 125 площадках в двадцати восьми регионах России и за рубежом.

© предоставлено Университетом морской практики и Арктического туризма

Участники разных возрастов ответили на вопросы об Арктике в Архангельске и Архангельской области, в республиках Коми, Саха Якутия, Чувашии, в Ненецком автономном округе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. Красноярске, Барнауле, Ярославле, Ставрополе; в Приморском, Красноярском и Краснодарском краях, Иркутской, Владимирской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Пензенской, Брянской областях.

Впервые участниками просветительской акции стали экипажи и участники антарктических экспедиций парусника «Eldorado» и шхуны «Amazone», 16 человек написали диктант в бухте Ардли, острова Кинг-Джордж, Южных Шетландских островов, в Антарктике. Это стало возможным благодаря конструктивному сотрудничеству национального парка «Русская Арктика» и Университета морской практики и Арктического туризма. Также впервые к акции присоединились школьники русскоязычных школ Узбекистана и Таджикистана.

Одна из главных задач проекта – привлечь внимание общественности к природоохранной деятельности, в том числе в высоких широтах Диктант включал 30 вопросов по флоре и фауне, истории освоения Арктики, геологии, топонимике.

Основной площадкой диктанта стал визит-центр парка в Архангельске «Арктическое посольство». Здесь в течение дня диктант писали все желающие.