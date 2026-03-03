$77.1790.73

Уехавшего из России рэпера оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Российского рэпера Ивана Дремина* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), известного под псевдонимом Face, оштрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что размер штрафа составил 250 тысяч рублей. Кроме того, музыканту на 2,5 года запрещено администрировать сайты. В ходе заседания адвокат Дремина отметил, что артист находится за пределами России и не имеет имущества в стране.

Face уехал из России в 2022 году, тогда же рэпера признали иноагентом. В окружении артиста заявили, что он любит Россию и хочет здесь жить, однако «был вынужден» покинуть страну. Вскоре музыкант удалил свои треки с российских стриминговых платформ. По словам Дремина, он не может продолжать сотрудничать с этими сервисами на фоне нынешней политической ситуации.

В декабре 2025 года сообщалось, что суд заочно заключил рэпера Face под стражу и объявил в межгосударственный розыск.